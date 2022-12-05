Каждому делу свое время: китайский совет дня на понедельник, 5 декабря

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Начало новой недели принесет с собой возможность открыть новые горизонты.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 5 декабря?

В понедельник дела будут спориться. Энергии дня способствуют эффективной и планомерной работе. Стоит воспользоваться возможностью и переделать наиболее важные дела из запланированных. Остальные дни могут быть довольно неровными.

Совет дня: обязательно проведите в понедельник «час планирования». Найдите спокойное место и представьте свое будущее настолько далеко, как сможете. Фокус в том, чтобы представлять себя очень подробно, в деталях. Не переживайте, если у вас это упражнение с первого раза не получится — практика визуализации мечты однозначно приближает ее исполнение.

Предостережение дня: не планируйте на понедельник переезд. Есть вероятность, что этот процесс пройдет со сложностями и форс-мажорами.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.