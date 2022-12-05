Обрушилась кровля: взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Есть пострадавшие.

В одном из жилых домов, расположенных на улице Кузнецова в Ярославле произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушилась кровля здания. Есть пострадавшие.

«Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие», — рассказали представители пресс-службы регионального ГУ МЧС.

ОБНОВЛЕНИЕ 5 декабря 07:41

На данный момент известно об одном пострадавшем. Из дома эвакуированы 28 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что взрыв прогремел на последнем этаже жилого трехэтажного дома 1960 года постройки. Здание было газифицировано.

Ранее 5-tv.ru описывал хронику взрыва газа в пятиэтажке Нижневартовска.