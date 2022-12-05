Что они ищут? Британцы платят за возможность покопаться в грязи

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Журналисты попытались разобраться в новом увлечении жителей Соединенного Королевства и обнаружили много интересного.

Чтобы выжить, жители Британии в буквальном смысле роются в грязи. В стране растет популярность движения мадларкеров: люди ищут ценные предметы, утонувшие и зарытые в иловых отложениях Темзы. Корреспондент «Известий» Игорь Уланов расскажет о поисках сокровищ в условиях кризиса.

Счетные жетоны XVII века, монеты времен династии Тюдоров, лампы, курительные трубки, средневековые пуговицы. Это не сокровищница Британского музея. Все находки — достояние так называемых мадларкеров. В переводе на русский — грязекопатели. Им не менее важно, чем лоцманам, знать гидрологический режим главной реки Королевства.

«О, что это? Посмотрите! Тоже что-то великолепное! Это что-то вроде значка компании Pears Soap, которая выпускала знаменитое мыло с конца XVIII столетия! Вот это находка! Не менее ценная, чем старинная монета!» — радуется британец.

Во время отливов можно легко совершить уникальный вояж на несколько столетий назад: найти в глине раритеты, место которым в хранилищах лучших музеев. Или в частных коллекциях, которые сами коллекционеры и пополняют.

«Здесь у меня одна из красивейших длинных курительных трубок. Для меня она стала потрясающим открытием, я и не подозревала, какие сокровища можно найти в обыкновенной грязи. Находка датируется периодом с 1700 по 1770 годы, я знаю это по моей таблице трубок — спасибо обществу исследователей раритетов», — рассказала Никола Уайт, владелец частной коллекции.

По словам искателей, Темза стала настоящей «рекой времени». Здесь совсем рядом под слоем грязи могут лежать предметы королевского быта и смартфоны.

Сегодня как раз отлив Темзы и можно видеть, как на работу вышли охотники за раритетами. Темза с незапамятных времен хранит тысячи, миллионы секретов. Здесь можно найти старинные пуговицы, какую-то утварь, мелочи, так и тысячи мобильных телефонов, которые ежедневно роняют с мостов как лондонцы, так и гости столицы.

«Всюду, не только в этом районе, искателей сокровищ полно. Они старательно роют берега реки, это знаете ли, не только возможность сдать раритет в музей, и получить деньги на жизнь, что в условиях кризиса немаловажно. Это — страсть, увлечение, профессия, если хотите», — рассказала жительница Лондона Камилла.

Но просто так прийти на берега Темзы и стать археологом нельзя. Нужна лицензия. 90 фунтов на три года — около семи тысяч рублей. Найденные в грязи раритеты вполне себя окупают. Вот только сейчас желающих покопаться в грязи и найти что-нибудь ценное оказалось так много, что выдачу лицензий пришлось приостановить.

«Лет пять назад мы выдали 200 лицензий. Сейчас их число увеличилось до пяти тысяч. Это очень много. Нам приходится заботиться о сохранении береговой линии Темзы», — рассказал сотрудник порта Лондона Джеймс Триммер.

Впрочем, грязекопатели говорят: ими движет не только желание заработать, но и благородное стремление спасти то, что может во время очередного прилива Темзы уйти на глубину и исчезнуть навсегда.