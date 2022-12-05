Швейцария может ввести запрет на эксплуатацию электромобилей из-за энергокризиса Сегодня, 10:03 48 48

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Экономия довела европейцев не только до отказа от экологического транспорта, но и до стирки в холодной воде.