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Митинги прошли в Вене и Милане. Одних раздражают налоги на энергию, других — поставки оружия на Украину.

В Вене митинги против налоговых ставок на энергию. В Милане митингующие потребовали перестать вооружать Украину.

Отмены антироссийских санкций потребовали жители Австрии. Сотни людей вышли на демонстрации в Вене — среди призывов к властям — снизить цены на электроэнергию.

Протестные марши прошли и в Италии — жители Милана, в частности, требовали от властей прекратить вооружать Украину и обратить внимание на внутренние проблемы.