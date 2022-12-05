Разрушены два подъезда: хроника взрыва газа в пятиэтажке Нижневартовска

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Корреспонденты «Известий» собрали всю актуальную информацию на данный момент.

Итак, в Нижневартовске в эти минуты продолжается спасательная операция. Сотрудники МЧС ищут людей, которые могут оставаться под завалами пятиэтажки. Взрыв практически полностью разрушил один из подъездов дома.

Число погибших выросло до шести человек. Тех, кому удалось выжить, экстренно госпитализировали. У многих тяжелые ожоги. На месте трагедии работает наш корреспондент Александр Шпак. У него вся последняя информация.

Родственники жителей пятиэтажки пытаются разыскать близких. На звонки никто не отвечает. Под завалами еще могут находиться люди.

По крупицам спасатели разбирают завалы. Работают неторопливо, осторожно. Ведь любой толчок или неосторожное движение может привести к еще одному обрушению. Прямо сейчас они находятся внутри. Тщательно обыскивают квартиры, обходят их с фонариками, а снаружи дежурят медики. Еще надеются найти кого-то живым под завалами.

Взрыв произошел на втором этаже третьего подъезда. Именно там спасатели нашли разгерметизированный газовый баллон. Пятиэтажка не была газифицирована. Поэтому емкость, по предварительной версии, могли использовать рабочие при монтаже натяжного потолка в квартире.

«Баллоны газовые держат, ремонты делают, перепланировки, стены сносят, дому 50 лет. Вон в 4-м подъезде был ремонт, стену сносили», — рассказал местный житель.

Ударная волна повредила стены дома. Разрушены два подъезда: это 15 квартир. Тех пострадавших, которым требовалась специализированная помощь, санитарный борт доставил в ожоговый центр в Сургут.

«Продолжают лечение в нижневартовской окружной больнице двое пациентов с черепно-мозговыми травмами. Одна из пациенток в отделении реанимации, состояние тяжелое, стабильное. Возможно утром будет выполнен перевод ее из реанимационного в профильное отделение», — рассказал начальник окружного Департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Жителей соседних подъездов эвакуировали. Больше 200 человек, много детей. Пункт временного размещения организовали в ближайшей школе. Ночь жители пятиэтажки провели в спортивном зале — на раскладушках.

«Сейчас здесь главный врач. Это детская поликлиника. Точно так же у нас здесь наш медицинский работник, старшая медицинская сестра и организовано медицинское сопровождение», — рассказала Оксана Серебреникова, директор школы № 8, руководитель пункта временного размещения.

Жителей дома расселят в квартиры из маневренного фонда. Пострадавшие получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. А родственники погибших — по миллиону. После технической экспертизы станет понятно, можно ли восстановить пятиэтажку или ее придется полностью сносить.