Каждый вылет как первый: как работают группы огневого прикрытия в зоне СВО

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Журналисты выяснили, с какими боевыми задачами сталкиваются летчики Западного военного округа.

Пока ведут бои основные подразделения нашей армии, их собственную безопасность обеспечивают группы огневого прикрытия. Один из таких отрядов относится к авиации Западного военного округа.

Запросы на поддержку вертолетчиков, танкистов или мотострелков приходят по несколько раз в сутки — и днем, и ночью.

Группы прикрытия сопровождают военные колонны и гуманитарные грузы, а также патрулируют местность, чтобы заранее найти огневые точки противника.

Причем каждый вылет в район боевых действий и маршрут возвращения на базу — не повторяет предыдущий.