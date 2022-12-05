Кроссовер разорвало на части после ДТП с рейсовым автобусом на Сахалине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

По предварительной информации, водитель вылетел на встречную полосу из-за скользкой дороги. Он и его пассажир госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

На Сахалине машину разорвало на части в результате аварии. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Сначала он задел попутные автомобили, а после вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, в котором ехали два десятка пассажиров.

Никто из них не пострадал. А вот водитель кроссовера и его пассажир доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.