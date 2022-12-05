Выстрел, перезарядка и снова: опубликовано лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

В Минобороны РФ показали кадры боевой работы реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Фагот».

Военнослужащие ВС РФ продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации по защите Донбасса. Кто-то из них находится непосредственно в зоне СВО, а другие восстанавливают навыки на полигонах и готовятся к отправке на передовую. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой военных за минувший день в одном ролике.

Так, Минобороны РФ опубликовало видео действий расчетов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Они поразили 122-мм реактивными снарядами командные пункты и районы сосредоточения живой силы, а также артиллерийские батареи и колонны техники противника.

Прицеливаться и корректировать огонь артиллеристам помогают операторы беспилотников. После залпа боевые машины «Торнадо-Г» скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар.

Лучшие кадры огневой подготовки военнослужащих были сняты на полигоне Балтийского флота в Калининградской области. Они выполнили боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Фагот». Стреляли с различных дистанций по неподвижным мишеням. Они имитировали боевую технику условного противника.

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