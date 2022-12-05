Часть российских пенсионеров могут освободить от налогов

«Известия»: Госдума рассмотрит законопроект об освобождении части пенсионеров от налогов

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Соответсвующий законопроект готовится к рассмотрению в Госдуме.

Заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что в России часть пенсионеров могут освободить от налогов. Кто именно может претендовать на налоговое послабление, рассказывают «Известия».

Как сообщила Разворотнева, для членов советов домов предлагается новая льгота, согласно которой их освободят от уплаты подоходного налога и иных отчислений.

«Подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами», — пояснила эксперт.

Соответствующий проект закона предполагается внести на рассмотрение нижней палаты российского парламента до конца 2022 года.

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