Пригожин ответил на нападки якобы «кормившей весь СССР» Вайкуле

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

У артистки после полугода молчания прорезался голос. Теперь она, не стесняясь, высказывает все, что думает о российских коллегах и стране в целом. Мириться с этим готовы не все!

Иосиф Пригожин ответил на нападки Лаймы Вайкуле, которая назвала продюсера невоспитанным. Артистка считает, что знаменитый продюсер слишком часто критикует представителей шоу-бизнеса. Но, по его мнению, он давно уже никого не осуждает, а наоборот вынужден обороняться от нападок коллег.

«Я ее не трогал, она мне ***** (совсем — Прим. ред.) не нужна. Я и не говорил, что я воспитанный человек. Это такие как она, выгнали из Латвии „Новую волну“!» — возмутился Пригожин в беседе с «Абзацем».

Иосиф Пригожин возмутился нападкам Лаймы Вайкуле. www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Вместо того чтобы нападать на российских коллег, Вайкуле следовало бы увидеть бревно в своем глазу, уверен продюсер. Ведь раньше она не гнушалась зарабатывать в России и выступать на правительственных концертах. Теперь же переобулась и всячески отстраняется от России.

«Она не вылезала из правительственных российских мероприятий, а сегодня говорит, что все плохие», — добавил он.

К слову, помимо Пригожина Вайкуле недавно напомнила о своей якобы помощи Советскому Союзу. Артистка заявила, что государство обязано ей по гроб жизни, ведь она «кормила СССР», выпуская диски и давая концерты, которые якобы не оплачивались. При этом и о «заслугах» своей подруги Аллы Пугачевой не забыла, заявив, что та, в свою очередь, якобы «содержала Россию».

Россияне были шокированы таким признанием Вайкуле. Они призвали не пускать знаменитость в страну и поинтересовались, должны ли они что-то сейчас вернуть певице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова высмеяла Лайму Вайкуле за заявление об СССР.