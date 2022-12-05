Эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз вступило в силу

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Потолок цен уже привел к тому, что резко подорожало самое востребованное в Европе топливо — дизель.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую танкерами. Также начал действовать ценовой потолок на морские поставки «черного золота».

Эмбарго имеет условия. Страны Европы могут закупать нефть, поставляемую из России по трубопроводу «Дружба». Также они могут импортировать нефть, если она не является российской, а только отправляется из РФ или проходит через страну транзитом.

На нефтепродукты это не распространяется — ожидается, что их закупка будет запрещена с 5 февраля 2023 года. Последнее– на Болгарию все эти правила тоже не распространяются, для нее сделано исключение.

Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение — если топливо было продано по цене не выше определенного потолка. Его страны «Большой семерки» (G7), Австралия и Евросоюз установили в размере 60 долларов за баррель.

Эмбарго на поставки нефти введено в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. Рестрикции стали ответом на спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса. Санкции призваны снизить доходы Москвы от экспорта нефти, однако наносят ущерб Европе и ее жителям.

Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывая около 20% потребности континента в сырье. Тот же потолок цен на нефть из России привел к резкому подорожанию самого востребованного в странах ЕС топлива — дизельного. Оно сейчас нужно не только для автомобилистов и фермеров, но для обогрева.

Президент Владимир Путин, комментируя инициативу стран Запада о потолке цен на российскую нефть, ранее предупреждал, что Москва не станет ничего импортировать за рубеж в ущерб своим интересам. Главной задачей спецоперации он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия раскритиковала введение потолка цен на российскую нефть, назвав его вредным для европейской экономики.