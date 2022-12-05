Офицер разведки США Риттер заявил, что Россия одержит победу на Украине летом 2023 года

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Американский военнослужащий в отставке скептически отнесся к возможности мирного прекращения военных действий в зоне проведения спецоперации.

Москва победит Киев на поле боя и произойдет это летом следующего года. С таким заявлением выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», — поделился своим видением перспектив развития военного конфликта на Украине бывший американский военнослужащий в беседе с журналистом Эндрю Наполитано.

Также, по мнению Риттера, до этого момента ни о каких переговорах не будет идти и речи.

«Зеленскому предстоит решить, ехать ли на крейсер „Миссури“. Это и станет переговорами», — намекнул экс-офицер США на подписание Акта о капитуляции Японии, состоявшегося на борту американского крейсера «Миссури» 2 сентября 1945 года.

В начале прошлого месяца украинский лидер Владимир Зеленский после ряда публикаций западных СМИ о том, что Киев побуждают идти на переговоры с Москвой, озвучил свои условия для начала диалога.

По словам президента Украины, это «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». Однако перед этим Зеленский издал указ о невозможности мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Поводом для ее начала стали непрекращающиеся обстрелы украинскими боевиками мирных городов Донбасса и агрессивная милитаристская политика официального Киева, представляющая угрозу для России.

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