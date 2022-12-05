Взвешенное решение: Глеб Матвейчук расстался с супругой

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Именно с Еленой Глазковой актер познал счастье отцовства. Но даже дети не смогли сохранить отношения.

Супруга актера Глеба Матвейчука сообщила печальное известие. Их семьи больше нет. При этом, как отметила Елена Глазкова в социальной сети, решение было осознанным и взвешенным, они расстались на мирной ноте и продолжат вместе заботиться и воспитывать двоих детей.

«Я и Глеб больше не живем вместе и не являемся парой. Это случилось не вчера. Это не спонтанное решение. Никто ни к кому не уходил. Да, мы расстались, но расстались в дружеских отношениях, и всегда останемся близкими друг другу людьми», — написала актриса.

Она поблагодарила Матвейчука за пять лет отношений и отметила, что он был и будет прекрасным отцом для Алисы и Саши.

«Наше расставание — это сознательный выбор двух близких людей, которые желают друг другу лучшей жизни», — заключила она.

При этом сам Матвейчук о разводе пока умалчивает. Артист погружен в работу. Вместе с тем, Глазкова не стала рассказывать о причинах такого решения. Хотя о разладе в семье стали поговаривать еще несколько месяцев назад. Тогда актер был замечен в компании молодых девушек в то время, пока супруга с детьми отдыхала. Тогда Матвейчук объяснил, что повода для ревности жена не видит. Она полностью ему доверяет и не обижается.

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