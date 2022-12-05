«Глаза поехали?»: Сергей Лазарев довел Леру Кудрявцеву до слез на сцене

Фото: Мудрац Александра / ТАСС

Десять лет назад знаменитости были вместе. А после расставания смогли сохранить дружеские отношения. Но при каждой возможности не стесняются подкалывать друг друга.

Уже много лет Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева являются бессменными ведущими «Песни года». Но в этом году на съемках певец умудрился довести до слез свою коллегу.

Все случилось прямо на сцене. Лазарев, как обычно, начал поддевать напарницу. А когда та сделала паузу, не сдержался и поинтересовался о ее носе.

«Нос поправила?» — спросил Лазарев на опубликованном в социальной сети ролике, намекая на сделанную Кудрявцевой пластическую операцию.

Зал захохотал, остановиться не могла и сама телеведущая. У блондинки от смеха потекли слезы. Но останавливаться Лазарев был не намерен.

«Глаза поехали?» — поинтересовался он.

На этом артист тоже не остановился. Он в шутку раскритиковал музыкальные предпочтения и танцевальные способности Кудрявцевой, намекнув, что она уже далеко не юная. Смеясь, телеведущая несколько раз нагибалась и в итоге заявила — у нее спину заклинило. Лазарев посоветовал коллеге осторожнее открывать рот, в противном случае у нее изо рта якобы могут выпасть вставные зубы.

К слову, знаменитостей связывает не только работа, но и личное. Вместе они были четыре года, а в 2012 году расстались. Пара, несмотря на осуждения, выглядела счастливой. Однако расставание не отдалило звезд. Они смогли сохранить теплые и дружеские отношения.

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