«Небольшая подушечка»: Актер Белый рассказал, на что живет в Израиле

Актер Анатолий Белый признался, что живет в Израиле на накопленные в России деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Беднякова

Эмигрировавший из России артист рассказал об изменении своего материального положения после отъезда из страны.

Уехавший в Израиль актер Анатолий Белый был вынужден признаться, что потерял значительную часть своего прежнего заработка после эмиграции из России. Однако, по словам артиста, в этом нет особенной проблемы. Об этом Белый рассказал в YouTube-интервью Ирине Шихман*.

«По деньгам это шаг назад, но это не главное. Неправильная формулировка. (Доходы стали, — Прим. ред.) на порядок меньше», — поделился актер.

Как Анатолий рассказал Шихман, пополнять семейный бюджет в изменившихся условиях ему помогает супруга — Инесса Москвичева — которая в скором времени переедет к мужу в Израиль и начнет работать. По мнению артиста, этого будет вполне достаточно для жизни в новой стране.

Отметим, что семейная пара воспитывает двух детей. При этом старшая дочь Белого уже зарабатывает самостоятельно.

«Небольшая подушечка безопасности, заработанная честным трудом, а не сворованная, у меня есть. Я ее с большим трудом сюда перевел», — признался в возникших трудностях Белый, резюмировав свое положение словами «а там посмотрим» и «все будет хорошо».

Свое намерение оставить Родину артист с помпой озвучил еще этим летом. Белый написал целое прощальное письмо с причинами, вынудившими его на этот поступок. Актер пафосно написал о «с кровью вырванном из сердца» Московский художественный театр имени А.П. Чехова. После чего уволился и покинул страну.

Анатолий Белый счел, что с началом проведения на Украине специальной военной операции «тьма пришла на русскую землю» (Отсылка к сыгранной роли Мастера по Михаилу Булгакову: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город…» — Прим. ред.), и личностям, «сеющим свет», к коим артист безусловно относил и себя, здесь больше нет места.

Ради справедливости нужно отметить, что Анатолий Белый далеко не впервые критиковал текущий политический курс. Задолго до начала операции по защите Донбасса, он публично озвучивал свое недовольство. И в феврале 2022 года принял для себя окончательное решение. Чтобы не подводить театр, актер доиграл сезон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анатолия Белого убрали из спектакля в Израиле.

* — признана в РФ иностранным агентом.