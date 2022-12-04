В Дагестане расследуют массовую гибель тюленей: кому это выгодно

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Вскрытие не показало наличия каких-либо отравляющих веществ в организмах животных. От чего же случилась трагедия?

Ужасающую по своим масштабам гибель тюленей расследуют в Дагестане. На берегу Каспийского моря сначала обнаружили 700 мертвых особей, а теперь там уже больше двух тысяч погибших животных. Специалисты прямо на месте провели вскрытие и не обнаружили следов отравления.

«В ходе обследования задача — установить точное количество погибших особей, взять образцы для исследования на наличие возможных болезней или вирусов, по результатам которых будут назначены экспертизы и исследования», — подчеркнул махачкалинский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов

Тюленей исследуют, в том числе на коронавирус. К гибели животных могли привести естественные причины вроде заражения инфекцией или отравления природным газом как здесь уже бывало два года назад — в результате выброса газа от нехватки кислорода погибли 300 тюленей.

Экологи планируют получить точный ответ, исследовав также живых особей в районе ЧП. В Минприроды тем временем отмечают, что вероятность гибели животных от природных факторов очень велика.