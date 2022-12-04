Штрафы и лишения: что Госдума готовит для «шумных» водителей

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Чалабов; 5-tv.ru

Российские законодатели озаботились разработкой мер борьбы с «дрифтерами», терроризирующими жителей городов.

В социальных сетях расходятся предсмертные кадры гонщика, который скончался в результате страшной аварии под Петербургом. За несколько минут до своей гибели лихач выложил фото спидометра — скорость более 200 километров час.

И таких стритрейсеров по всей стране — сотни, если не тысячи. Количество жалоб на рев моторов на улицах перевалило за критическую отметку, и в Госдуме нашли способ, как отбить у лихачей жажду скорости. Дмитрий Будков все расскажет.

Как только в Светогорске наступает ночь, просыпаются они — дрифтеры. И все улицы города превращаются в трассу для лихачей, которым чем опаснее, тем лучше.

«Покупаешь машину тысяч за 50 в нормальном состоянии, собираешь, и еще тысяч 100 вкладываешь. Ну, 150 и получается», — рассказал один из таких «гонщиков».

Жажда скорости, рев мотора и музыка на полную катушку — лихачи делают все, чтобы на них обратили внимание. Вот только горожанам от таких шумных авто-выкрутасов уж точно не до сна. Да и по улицам ходить, говорят они, стало небезопасно.

«Дети просыпаются ночью, плачут и все это слышно. Когда это кончится?!» — жалуются местные жители.

«Они нарушают общественный порядок. Мешают людям спать. Город просто не спит от них. Просто идет от них какой-то кошмар. Надо это остановить», — говорят люди.

На дрифтеров жаловались в полицию, но это не помогло. В правилах дорожного движения (ПДД) сейчас нет прямого запрета на дрифт и шумные авто. Поэтому некоторые автовладельцы продолжают гонять по городским улицам. Ловят нарушителей в основном по камерам видеонаблюдения или останавливают сотрудники ГИБДД.

И если в очередном заезде обошлось без ДТП, говорят эксперты, ГИБДД обычно выписывает штрафы за не включенный поворотник, превышение скорости. Но санкции эти никого не останавливают. Дрифтуют в центре города и на парковках, порой даже за рулем грузовиков или каршеринговых легковушек.

Сотрудники ГИБДД внимательно выискивают нарушителей среди автомобилистов. ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

В прошлом году у памятника Шалаш Ленину в Сестрорецке полиция пресекла подпольное автошоу с участием 40 любителей экстремальной езды. Большая часть стритрейсеров отделалась профилактической беседой, некоторых оштрафовали за тонировку и отсутствие страховки, у двоих гонщиков обнаружили запрещенные вещества.

В общем, если дрифтинг кто-то где-то и считает спортом, то в городских условиях, и с такими сопутствующими обстоятельствами, это явно что-то другое.

«И уважающий себя спортсмен-водитель, он не будет показывать свои навыки вождения на дорогах общего пользования. Он просто перестанет себя уважать», — сказал автоэксперт Владимир Сажин.

В Госдуме решили бороться с шумными авто на дорогах и внесли соответствующий законопроект. Предполагается, что за рев мотора и громкую музыку из салона будут штрафовать — от пяти до 30 тысяч рублей. Размер санкций будет зависеть от категории транспорта и мощности двигателя. При этом автоэксперты говорят, «изобретать колесо» не нужно, стоит всего лишь ужесточить то, что уже имеется в ПДД.

«Надо просто увеличить штрафы и ограничить эксплуатацию средства, в которые внесены изменения и не зарегистрированы. Через два-три месяца человек походит пешком, подучит требования правил дорожного движения, сдаст экзамены ПДД. И я думаю в следующий раз он не захочет искушать судьбу», — рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Впрочем, законодатели идут тем путем, каким идут. И по их версии, штрафовать шумного гонщика в идеале должны даже не автоинспекторы, а камеры фиксации скорости, которые смогут определять уровень шума двигателя проезжающего мимо нее автомобиля.

Правда, непонятно, каким образом устройство сможет определить, от какой именно машины исходит шум. И как скоро, в случае принятия закона, эти приборы появятся по всей стране? Особенно в маленьких городах, таких как Светогорск, жители которого хотели бы спать ночью в тишине уже сегодня.