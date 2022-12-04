Сроковой момент: в России ужесточат требования к расселению аварийного жилья

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Депутаты готовят законопроект с новыми нормами.

Порядок наконец наведут и в сфере аварийного жилья. Дома под снос нередко расселяются неодновременно, и оставшиеся жильцы вынуждены выживать без тепла, воды и других элементарных удобств. Сроки расселения нигде не прописаны — в итоге местные власти могут растянуть процесс на десятилетия. Но теперь этот чудовищный пробел будет ликвидирован. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов. расскажет все подробности.

Переезда в новую квартиру Мария Павлова ждала больше десяти лет. Дом, в котором она раньше жила с двумя сыновьями, признали аварийным в 2012-м. И лишь в начале этого года приступили к его расселению. Правда, переезжали не все разом. Семья Павловых в списке оказалась последней. Когда соседи разъехались, Мария с детьми остались в аварийном доме, где пустующие квартиры заняли бездомные.

«Лазили наркоманы и поджигали. Тушили почти каждый день. Пожарные здесь чуть ли не дежурили», — заметила женщина.

Ускорить переезд помогла жалоба, направленная в Госдуму. Депутаты говорят, с начала года получили больше сотни похожих обращений из разных регионов страны. В каждом жалуются на неравномерное расселение домов. Оставшиеся в аварийных зданиях люди часто оказываются без тепла — трубы и батареи в освобожденных квартирах срезают мародеры, подача отопления и воды прекращается.

«Нам хотели подключить тепло. Нам тепло не подключили по той причине, потому что там батареи срезали. Кто-то ночью ходил — сорвали все трубы», — вспоминала жительница аварийного дома Елена Красноперова.

До конца года в Госдуму хотят внести законопроект, который заставит региональные власти расселять сразу весь дом, а не растягивать переезд жильцов на несколько месяцев, а то и лет.

«Если ты расселяешь аварийный многоквартирный дом, не более месяца должно производиться расселение. Для того чтоб если у тебя соседи выехали, нельзя взять и бросить людей на год, на два, на три в наполовину расселенном доме», — пояснил автор законопроекта Владимир Кошелев.

Сейчас в действующем законе прописана только процедура расселения, но не указаны сроки. Нет их и для сноса аварийного жилья. Эксперты говорят, зачастую в городах уже расселенные дома — и даже целые кварталы — стоят годами, их не сносят, а на их месте не возводят новые здания. Исправить депутаты собираются и этот недочет в законе. Идею поддерживают эксперты в сфере ЖКХ.

«Ну, например, „проговорить“ в Жилищном кодексе — решение об изъятии земельного участка должно быть принято в течение одного месяца после решения о сносе дома, и система, на мой взгляд, тогда заработает», — подчеркнул эксперт по вопросам жилищного права Станислав Шестаков.

Эксперты уверены, что инициатива с одной стороны поможет, с другой — будет сложно одномоментно расселять дома. Иногда часть жильцов не хочет переезжать в предложенные квартиры, идут в суд и добиваются отмены признания дома аварийным. Вот, например, такой случай в Самаре. Жители пошли в прокуратуру, дом убрали из списков для расселения. Попросту не хотели переезжать в другой район.

«Нам нужны гарантии, что мы получим жилье на месте настоящего проживания, не где-то там. (На территории данного района?) Района, где наше жилье находится», — говорят люди.

Этот вопрос авторы закона обещают проработать. Кроме того, рассчитывают обязать региональные власти поднять цены закупки жилья для переселенцев до уровня, который установил Минстрой. Зачастую чиновники на местах хотят сэкономить, и предлагают стоимость на 15-20% меньше среднерыночной. Но в таких случаях застройщики отказываются продавать квартиры по заниженной цене. А это тоже тормозит переселение из ветхого жилья.