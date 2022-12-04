Квадратный мэтр: в России предложили следить за подготовкой риелторов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Случаи мошенничества с квартирами увеличиваются, но граждан научат отстаивать свои права.

Депутаты хотят защитить россиян от «черных» и «серых» риелторов. Для этого в Госдуме предложили создать единый реестр агентов. По мнению авторов инициативы, в данной сфере сейчас слишком много неквалифицированных работников — без особых познаний в законодательстве.

Кстати, как отмечают «Известия», профстандарт для риелторов был утвержден еще в 2019 году. Но по факту таких специалистов до сих пор не готовят ни в одном образовательном учреждении.

Кроме того, депутаты считают, что необходимо назначить орган, который будет контролировать работу риелторов. Сейчас во многих случаях предъявить какие-то законные претензии к ним невозможно. Договоры часто заключают на словах. И в отличие от нотариуса отвечать за чистоту сделки и дееспособность ее участников, агент не может. Также в планах ввести обязательное страхование для сделок с недвижимостью.