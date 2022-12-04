Врагу покоя не будет: уникальные кадры ночного дежурства бойцов полка «Север»

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Украинские националисты еще пожалеют, что решились на кровавые преступления. За все придется отвечать.

Огонь на передовой практически не смолкает. Но корреспонденту «Известий» удалось добраться до позиций полка специального назначения «Север» — вдоль Днепра наши военные оборудовали гигантский по своим масштабам укрепрайон. Эмиль Тимашев увидел, как там все устроено.

141-й полк «Север» имени Ахмата Кадырова. Бойцы готовятся к ночному дежурству. Еще раз проверяют амуницию, заряжают оружие. Смена на посту каждые два часа. На горизонте пока тихо. Впрочем, бойцы больше вслушиваются, каждый шорох и треск может быть неслучайным.

«Во время ночного дежурства противник пытает атаковать. Но мы держимся. Всякие высадки бомбежки, пехота пытается прорваться. Но все у них безуспешно», — рассказал один из военнослужащих.

Пока солдаты на дежурстве можно внимательнее изучить блиндажи, которые больше напоминают четырехкомнатную квартиру.

«Такие укрепления могут тянуться на расстояние до 30 метров. И здесь могут быть несколько помещений. К примеру, у меня за спиной была одна локация, здесь мы попадаем на боевой пост, где дежурят бойцы. Но если пройти дальше еще на несколько метров, то мы попадаем еще в одно помещение. Но и оно не последнее. Есть выход в следующую комнату», — пояснил журналист.

Внутри не хватает разве что только телевизора и мягкой мебели. В остальном здесь есть все, что необходимо. Даже можно сравнить с другими позициями, которые растянулись практически по всему побережью.

«Эта дорога опасная и рискованная, так как постоянно здесь бывают прилеты. На позиции. На посты бывают», — показали военные.

Фронтовая дорога вдоль Днепра. Едем с включенными фарами. Это рискованно, но иначе до следующей позиции не добраться: дорога сильно разбита.

«Это у нас закрепленный пулеметчик здесь находится…» — показал служащий.

«Бастион» — командир подразделения, показывает, как укрепились его бойцы на рубеже. Участок ответственный — противник от нас всего в 10 километрах.

«Вообще все укрепление тянется на расстояние до 150 метров. И через каждые 10-15 встречаются вот такие огневые точки для стрелков. Вообще высота окопа с человеческий рост», — заметил военкор.

На этой позиции еще спокойно. Редкие прилеты и моментальный ответ российских артиллеристов. Идти в атаку боевики ВСУ здесь не решаются.

«Не двигается противник особо. Они никогда не двигался. С дальнобойного стреляют, а так смелости у них не хватает наступать», — сказал боец.

С буржуйкой и дровами, бойцы всегда в тепле. Могут спокойно отдохнуть и даже заварить чай или приготовить горячую пищу. Солдаты говорят, сами не спим и противнику не даем. Этой ночью на херсонском направлении боевикам ВСУ будет точно не до сна. Российские военные приготовили им целый пакет снарядов системы «Град».