Снег, лед и ветер: такого холодного начала зимы не было в Подмосковье 20 лет

Такого холодного начала зимы не было в Московском регионе 20 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Гуменюк; 5-tv.ru

Начало декабря принесло в Россию нетипичные морозы. О том, что еще ждет россиян в холодный сезон, сообщили в Гидрометцентре.

Засыпало и Камчатку: мощный циклон пришел со стороны Охотского моря и обрушился на юг полуострова. Видимость на дорогах стала практически нулевой, из-за чего некоторые водители терялись в пространстве и съезжали в кювет, откуда уже не могли выбраться без помощи.

Другие автолюбители просто застряли в сугробах и беспомощно буксовали на месте. Непросто сейчас и пешеходам: коммунальщики не успевают чистить дорогу, а потому привычный маршрут для многих превратился в настоящую полосу препятствий.

В Свердловской области из-за непогоды также множество ДТП. На въезде в Екатеринбург произошла массовая авария с участием 13 машин. Причиной стала скользкая дорога и несоблюдение водителями скоростного режима.

«Эти эвакуатор ждут. Там еще в отбойник влетел, без стекла остался. Тоже на эвакуатор грузиться будет», — рассказал очевидец.

Аккуратней надо быть и водителям в Петербурге. В городе тоже идет снег, пик осадков синоптики прогнозируют в понедельник. Это будет самый снежный день с начала осенне-зимнего сезона. Обещают настоящие сугробы.

А вот в Москве снега мало, но зато действует оранжевый уровень метеопасности из-за морозов. Температура сейчас почти на 10 градусов ниже климатической нормы. В МЧС рекомендуют одеваться теплее.

В Гидрометцентре сообщили, что такого холодного начала зимы в регионе не было уже 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что наступающий аномальный холод грозит россиянам редким кожным заболеванием.