Задержан подозреваемый в убийстве женщины у храма на юго-востоке Москвы

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Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством и оставил предсмертную записку.

Следователи московского СК установили личность подозреваемого в убийстве женщины на юго-востоке столицы. Им оказался муж покойной. Тело убитой было обнаружено 4 декабря на парковке возле Храма на заднем сидении машины.

«Следователями столичного СК совместно с сотрудниками уголовного розыска установлена личность 65-летнего подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения, тело которой было обнаружено в автомобиле на востоке Москвы», — сообщили в ведомстве.

Источник 5-tv.ru рассказал, что подозреваемый мужчина задержан. Примечательно, что он пытался покончить жизнь самоубийством и даже успел написать предсмертную записку. В ней он изложил, что жена была ему неверна. По его словам, будучи в браке она обвенчалась в мечети с новым избранником. Супруг узнал о случившемся и решил избавиться от конкурента, однако не смог его отыскать.

Также подозреваемый указал, что у него было много неудачных браков, после которых бывшие жены отбирали у него квартиры. Предположительно, дележка жилплощади и машины, могли послужить причиной конфликта в преддверии убийства его настоящей жены.

Следственные действия отношении мужчины продолжаются, в скором времени правоохранительные органы доставят его в подразделение ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что незадолго до гибели убитая на парковке женщина позвонила родственникам и сообщила, что скоро приедет домой.