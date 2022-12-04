Видео: Дом украинского блогера Софьи Стужук пытались поджечь вместе с детьми в Латвии

Фото, видео: Instagram* / sofia_stuzhuk; Telegram / Sofia Stuzhuk

В момент нападения внутри особняка находились пятеро несовершеннолетних.

Загородный дом украинской медийной персоны Софьи Стужук закидали коктейлями Молотова в Латвии. Об инциденте девушка рассказала лично в своем личном блоге. Стужук опубликовала видео с камер наблюдения, на которых было запечатлен момент «атаки» дома. Кроме того, блогерша поделилась и кадрами последствий: на крыше выкрашенного в светлый цвет гаража красуется черный след от коктейля Молотова.

По словам Софии Стужук, атака произошла около трех часов ночи. В этот момент она была внутри дома. А еще с ней в особняке находились пятеро детей и родственники.

«Не могла всю ночь уснуть. Лежала в телефоне. Сначала услышала, что будто что-то забросили. Но подумала, что показалось… А через пять минут уже огненная вспышка и звук разбитого стекла. Мы свет включили, выбежали вниз. Неизвестно, это и была цель просто напугать, или дальше бы кидали. Но если бы я спала — и горел бы гараж, где машины — думаю всем понятно, что могло бы произойти», — поделилась эмоциями девушка и добавила, что она написала несколько заявлений в местную полицию.

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