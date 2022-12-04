ОПЕК+ решила сохранить действующие параметры добычи нефти

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Следующую встречу ОПЕК+ запланировали на июнь 2023 года.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) приняла решение о сохранении действующего плана по добычи нефти. Сделка предусматривает сокращение производства на два миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«На таком же уровне [сохранить квоты]», — рассказал источник агентства о решении альянса.

Мониторинговый комитет планировал провести министерскую встречу и заседание в Вене, однако незадолго до мероприятия министры приняли решение собраться в онлайн-формате и организовали видеоконференцию.

Западные агентства предполагали, что ОПЕК+ решит сохранить текущий план, который был согласован на встрече в октябре 2022 года. Следующее заседание страны-участницы альянса запланировали на 4 июня 2023 года, однако представители выразили готовность организовать встречу в любой момент при необходимости.

В соглашении ОПЕК+ состоят 23 страны, в мониторинговый комитет входят восемь их них: Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Примечательно, что в преддверии мониторинговой встречи свое заседание проводит технический комитет организации, который составляет доклад для оценки ситуации и поиска возможных сценариев развития нефтяного рынка. 2 декабря тех комитет отменил встречу, однако причина этого решения не уточняется.

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