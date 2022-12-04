Без комплексов: молодая жена Евгения Петросяна показала фигуру в купальнике
Молодая жена Петросяна показала на фото округлившийся животик
Фото: Фото: Instagram* / bruhunova
Татьяна Брухунова с гордостью продемонстрировала свои формы в социальных сетях, чем вызвала волну сплетен и обсуждений.
Молодая жена 77-летнего Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась фигурой в новом купальнике, опубликовав фото в своем блоге.
Пышные формы женщины вызвали восхищенные комментарии поклонников. Они завалили Брухунову вопросами о купальнике и диете. Но никаких диет 33-летняя Татьяна не придерживается и просто старается «быть здоровой».
«Я не закрываюсь. У меня на эту тему вообще нет комплексов. Ношу то, что люблю и в чем мне комфортно», — написала супруга Петросяна.
При этом некоторые подписчики предположили, что Татьяна может быть беременна — уж слишком проглядывается на фото округлившийся животик.
Татьяна Брухунова похвасталась фигурой в новом купальнике.
Кстати, фотография сделана на Мальдивах, где сейчас Брухунова отдыхает вместе со своим мужем, в браке с которым уже три года. У супругов есть двухлетний сын Ваган, но помимо его воспитания Татьяна успевает заниматься работой — к слову, она занимает должность помощницы Евгения Петросяна. Любые пикантные вопросы, касающиеся ее неравного брака, женщина считает верхом нетактичности, хотя к повышенному интересу публики уже привыкла.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Брухунова отдыхает от сына и мужа.
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