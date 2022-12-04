Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В Минобороны РФ отмечают, что украинские националисты несут большие потери. На их стороне продолжают воевать иностранные наемники.

Российские войска перешли в наступление в районе Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подводя итоги последних суток в зоне СВО.

«В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ», — добавил Конашенков.

Кроме того, представитель оборонного ведомства добавил, что Вооруженные силы России успешно отразили попытки ВСУ прорваться в населенный пункт Павловка (южно-донецкое направление). Как итог — боевиков оттеснили на минное поле и уничтожили огнем артиллерии.

«Безуспешно закончились атаки ВСУ в направлении населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одна боевая машина пехоты и три пикапа», — также подчеркнул Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Украина распространяет лживые сведения об оружии РФ.