Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Знаменитая певица любит эксперименты. Особенно, если они идут на пользу молодым исполнителям.

Певица Лариса Долина не боится экспериментировать и сотрудничать с молодыми коллегами. Недавно блогер Дава (Давид Манукян) похвастался, что они с артисткой записали совместный трек. Долина рассказала 5-tv.ru в рамках празднования юбилея композитора Эдуарда Артемьева в Государственном Кремлевском дворце, что научила петь звезду сети.

«Он там совершенно по-другому зазвучал. Он наконец запел, и поет он, кстати, очень неплохо», — прокомментировала певица совместную работу с Манукяном.

67-летняя Долина подчеркнула, что не боится пробовать новое, и в этот раз необычный опыт принес свои плоды. Певица не отрицает, что именно она открыла в Даве настоящий музыкальный талант и направила его на правильный путь.

«Надеюсь, что я открыла… А может быть и не я», — многозначно ответила артистка на вопрос журналистов.

Исполнительница уверена в успехе песни, записанной с блогером, ведь она привыкла доводить любую работу до идеала. Певица добавила, что никогда не берется за заведомо провальные проекты, и готова перерабатывать материалы бесконечно ради блестящего результата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие мужчины привлекают Ларису Долину.