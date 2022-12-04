«Пока выгоняют, а потом пристрелят»: Гаспарян заявил о вопиющей жестокости украинцев даже к «своим»

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

По мнению политолога Армена Гаспаряна, на Украине происходит тотальное расчеловечивание. За людей там не считают ни молодых, ни пожилых.

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал недавний скандал, разгоревшийся вокруг киевского ресторана. Там персонал выгнал бабушку, которая хотела всего лишь стакан горячей воды.

«Как многократно говорил в эфирах, от ненависти к жителям Донбасса хуторяне перейдут к ненависти к своим. При тотальном расчеловечивании не может быть иначе. Вот последовал яркий пример. Киевский ресторан выгнал бабушку, зашедшую в заведение попросить хотя бы горячей воды. Пока еще выгоняют. А однажды просто пристрелят», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

О ситуации подробно рассказали очевидцы в соцсетях. Выяснилось, что бабушка Евгения приехала в Киев, чтобы просить восстановить жилье. Ее дом на Черниговщине пострадал во время взрывов, и сейчас пенсионерка живет там без окон и с протекающей крышей.

Персонал заведения попросил бабушку уйти, даже когда добродушные посетители заказали ей горячий чай и ватрушки. При этом выглядела женщина очень опрятно и аккуратно, но администратор ресторана все равно приказал выдворить ее из заведения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, за что в Европе ненавидят беженцев из Украины.