Видео: Ледяная глыба убила восьмилетнего мальчика в детсаду Магадана

Снежная глыба убила восьмилетнего мальчика в детском саду в Магадане

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; Telegram / Магадан ЧП; 5-tv.ru

Шансов выжить у малыша практически не было.

В Магадане восьмилетнего ребенка убило снежной глыбой. Трагедия произошла в одном из детских садов города. Как сообщили в Следственном комитете региона, огромная масса с сосульками сошла с кровли здания и свалилась на крошечного мальчика. Кадры и видео с места происшествия появились в Telegram-каналах.

Кадры с места трагедии в детском саду Магадана. Фото: СУ СК России по Магаданской области

На снимках с места происшествия видно, что свисающие с крыши дошкольного учреждения сосульки способны убить любого взрослого человека. Почему их не убирали в целях безопасности детей — неизвестно.

Кадры с места трагедии в детском саду Магадана. Фото: СУ СК России по Магаданской области

На данный момент на территории детского сада работает оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

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