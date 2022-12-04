«Пережила ад»: дочь Успенской обнаружили в лесу в одной сорочке и наручниках

Дочь Успенской обнаружили в лесу в одной сорочке и наручниках

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Татьяна Плаксина бегала по снежному лесу и падала в сугробы в одной хлопковой сорочке.

Дочь Любови Успенской решила показать общественности, какие ужасы несет для человека наркотическая зависимость. Татьяна Плаксина решила записать видео, в котором она наглядно покажет страшный эпизод своего прошлого.

Образ звездная наследница выбрала, как минимум, драматичный: белоснежная ночная сорочка и пальто, в котором Плаксина бегала и падала в снежном лесу. «Полуголый» наряд в морозную ночь девушку ничуть не волновал. Макияж также изображал отчаяние: визажист нарисовала на лице Плаксиной множество шрамов, а под глазами — черные дорожки якобы от «туши». Волосы спутанными мокрыми прядями свисали перед глазами девушки, а «завершали» образ наручники с цепями на запястьях.

Наследница Успенской утверждает, что она давно избавилась от смертельной зависимости, прошла необходимую реабилитацию и сейчас ведет здоровый образ жизни. Но ей хочется отразить в творчестве тот ад, который она пережила, употребляя запрещенные вещества.

«Если бы не было всего, через что я прошла, то сейчас я бы так не пела. Чем страшнее ад ты пережил, тем больше будешь ценить все светлое в своей жизни»», — цитируют Татьяну Плаксину dni.ru.

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