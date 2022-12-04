И не мечтайте: политолог Светов объяснил «мантры» Запада о мифическом истощении запаса ракет у РФ

Политолог Светов: Запад говорит об истощении ракет у России, чтобы принудить ее к перемирию

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

США и НАТО поняли, что победить Россию на поле боя не удастся, и хотят заставить ее заключить нужное им перемирие.

Заявления высокопоставленных западных чиновников о якобы заканчивающихся у российской армии высокоточных боеприпасах — часть информационной атаки, цель которой — заставить Россию пойти на временное перемирие. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог, журналист Юрий Светов.

«Эти разговоры, что у нас не хватит того, что мы не сделаем другого, начались где-то в начале ноября, когда им (Западу — Прим. ред.) стало понятно, что Россию победить не удастся. Тогда они завели разговоры о том, что надо остановиться, что силы сторон одинаково исчерпаны, что нужно заключить перемирие, в ходе которого они хотят перевооружить Украину, подготовить ее солдат и с новыми силами отправить вперед. Сейчас идет такое явное и неявное информационное наступление, доказывающее, что мы должны остановиться», — пояснил эксперт.

На самом же деле боеприпасы у России и не думают заканчиваться, подчеркнул Светов. Он обратил внимание на то, что российская военная промышленность работает в три смены, выполняя государственный оборонный заказ и отправляя Вооруженным силам целые эшелоны с оружием.

«У нас высококвалифицированные рабочие, прекрасные инженеры, замечательные научные разработки. При всех проблемах, которые есть, если задача поставлена, она будет выполнена. Хватит у нас ракет для того, чтобы на Украине добиться тех целей, которые были поставлены перед началом специальной военной операции», — заявил политолог.

Он добавил, что «мантры» о заканчивающемся у России оружие — это лишь мечты киевского режима и Запада, которые постоянно озвучивают их представители. Об этом, в частности, говорил советник украинского президента Алексей Арестович, отметил Светов. Также он напомнил о совсем уж нелепых заявлениях о том, что у России якобы большая проблема с электронными чипами, которые «выковыривают» из микроволновок и ставят в ракеты.

«Американская разведка прозевала в свое время тот рывок, который сделала Россия в создании гиперзвукового оружия. Когда в 2018 году Владимир Путин объявил об этом, они дружно смеялись и говорили, что эта задача не под силу российской промышленности, и вдруг оказалось, что у нас эти ракеты есть, а у США их нет. И сейчас американцы вовсю говорят о том, что им нужно догонять, им нужно быстрее этот разрыв ликвидировать», — отметил политолог.

По мнению Светова, единственный способ доказать, что у России достаточно боеприпасов, в том числе высокоточных, — это одержать победу в конфликте на Украине.

«Победить на Украине — самое лучшее доказательство. Ведь этот разговор сейчас возник еще и потому, что мы на какое-то время прекратили ракетные обстрелы. Но ведь у нас эти обстрелы не самоцель. Цель — нарушить систему поставок для украинских войск, систему военного управления. По этим центрам мы наносим удары, смотрим, как получилось, если надо — дополняем удары. Вот сейчас была остановка, и тут же появилась версия, что у нас нет ракет», — обратил внимание эксперт.

Накануне директор нацразведки США Эврил Хейнс во время выступления на Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии заявила, что Москва «может испытать трудности» при создании высокоточных ракет, которые используются в спецоперации на Украине.

По словам Хейнс, Россия якобы быстро расходует высокоточные боеприпасы, производить которые полностью у себя не может, и это будет для нее «вызовом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия использует на Украине «смертоносного монстра» — новейшие танки Т-90М «Прорыв».