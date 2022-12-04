Кинотеатр Эдуарда Артемьева: в Кремле отпраздновали юбилей композитора

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Знаменитый композитор сочинил музыку более чем к 200 фильмам, без которой их уже сложно представить.

Кремлевский дворец собрал артистов и более пяти тысяч зрителей, чтобы отметить 85-летие композитора Эдуарда Артемьева. На юбилейном гало-концерте «Кинотеатр Эдуарда Артемьева» выступили мастера российской эстрады и классической музыки, среди них были Лариса Долина, Дима Билан, SHAMAN, Дмитрий Корчак и другие.

Юбиляр рассказал, что в основу концерта легли принципы контраста, и это видно по подбору артистов, которые вышли на кремлевскую сцену. В гости на праздник музыканта пришли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссер Николай Лебедев, артист балета Сергей Полунин и многие другие. Открыл торжество вместе с композитором режиссер Никита Михалков.

«Все, к чему прикасается Артемьев, становится великим произведением», — поблагодарил он юбиляра за вклад в культуру и поздравил с датой.

Весь концерт сопровождался кадрами из легендарных фильмов, музыку для которых сочинил Артемьев. Гости услышали в живом исполнении «Говори со мной», «Письмо», «Запретная любовь», «Дельтаплан» и другие известные композиции.

Родился Эдуард Артемьев в Новосибирске. В 1955 году он начал обучение на теоретико-композиторском факультете Московской государственно консерватории им. П. И. Чайковского и стал одним из первых композиторов в России, которые работали в жанре электронной музыки. За свою жизнь Артемьев написал композиции к более чем 200 кинокартинам, 30 постановкам и представил зрителю свою рок-оперу «Преступление и Наказание».

Музыкант стал четырехкратным лауреатом государственной российской премии в области литературы и искусства, был удостоен наград в кинопремиях «Ника» и «Золотой орел». В ноябре 2022 года 85-лений артист получил звание Героя труда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знакомство с Михалковым повлияло на жизнь Эдуарда Артемьева.