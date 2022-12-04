Сергей Жуков после инцидента отменил запрет на камуфляж в своих барах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Telegram / sezhukovrv; 5-tv.ru

Артист также пригласил в заведение военных, которых ранее туда якобы не пустили.

Певец Сергей Жуков оказался в центре скандала — недавно в бар «Руки Вверх!» в Краснодаре не пропустили мужчину в камуфляжной форме.

На видео военный уверяет, что вернулся с зоны проведения спецоперации, а другой одежды у него нет. Кадры быстро распространились по сети с не самыми приятными заголовками, обвиняющими бар и самого Жукова в непатриотичности.

«Я сразу отменил правила о запрете на вход в камуфляже во все наши бары», — заявил артист в видеообращении в своем блоге.

Также он рассказал, что попытался связаться с парнями из видео. Если они действительно военные и вернулись из зоны боевых действий, Жуков лично пригласит их вместе с друзьями и сослуживцами в свой бар.

«Парней не пустили не потому, что они военные или были в форме, парней не пустили из-за камуфляжа. Но такого больше не повторится, правила мы поменяли. Кстати, запрета на военную форму у нас никогда и не было в наших барах. Наших защитников Родины мы всегда любим и всегда рады их видеть. Так было и так всегда будет», — сказал Сергей Жуков.

Ранее 5-tv.ru писал, что добровольца не пустили в саратовский бар из-за военной формы.