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Мировое сообщество давно пришло к выводу о невозможности существования без учета интересов необъятной. Есть ли способ выбраться из затяжного кризиса?

Французский лидер Эммануэль Макрон был прав, когда указал «коллективному Западу» на необходимость учитывать все обеспокоенности Москвы относительно украинского кризиса и предложил дать РФ гарантии безопасности по итогам переговоров по Незалежной. Такое мнение выразили читатели германского издания Die Welt. Правда, отметили при том, что раздавать ценные указания Макрону стоило бы не когда «донбасский вопрос» перерос в катастрофу, а гораздо раньше.

«Гарантии должны были быть даны еще в прошлом году. Тогда бы не было конфликта на Украине»,

«Такое заявление Макрона должно было прозвучать не позднее 2021 года. Нужно серьезно задуматься, как экспансия НАТО на восток повлияла на Россию», — пишут читатели Die Welt.

Резонансное заявление Макрон сделал в интервью для телеканала TF1. Говоря о будущей архитектуре Европы, президент Франции отметил, что она невозможна без учета интересов России и урегулирования всех спорных ситуаций. Эммануэль Макрон также добавил, что после разрешения украинского кризиса мировому сообществу придется тщательно разобраться в ситуации и дать гарантии безопасности всем заинтересованным в этом сторонам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон изъявил желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.