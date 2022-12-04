Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Между знаменитыми экспертами в области моды и стиля разгорается нешуточный конфликт.

Знаменитый эксперт в области моды, стилист и шоумен Сергей Зверев в очередной раз оказался в шоке после обвинений своего не менее известного коллеги и, как оказалось, бывшего подчиненного Влада Лисовца.

В недавнем интервью Лисовец заявил, что в 1990-е работал обычным мастером в одном из салонов Зверева, но тот быстро уволил его, якобы испугавшись конкуренции со стороны талантливого юнца.

Однако, по словам Зверева, в тот период у него была настолько насыщенная профессиональная жизнь, что он меньше всего думал о своем молодом работнике, не говоря уже о зависти к нему. Зверев, с его слов, не успевал переезжать из одной страны мира в другую на чемпионаты по парикмахерскому искусству, и в Москве бывал лишь по несколько дней, чтобы подготовиться для следующего выступления.

«Мне завидовать было некогда и нечему. Влада я подобрал на улице — с рюкзачком, в шортиках, в маечке. Чему завидовать?! Мне — суперзвезде, легенде в то время, который с каждого чемпионата из любой страны привозил гран-при, человеку, которого я устроил с улицы, как сына полка, к себе в салон?! Разницу немножко ощущаете?!» — возмутился Зверев в комментарии 5-tv.ru.

Звездный стилист добавил, что даже был не в курсе увольнения Лисовца из своего салона. Как выяснилось, молодой мастер начал «тырить» клиентов — обслуживать их на дому, в обход кассы салона. Зверев же, узнав об этом, рассердился не на Лисовца, а на уволившее его руководство салона, так как «вырастить» хорошего мастера стоит больших усилий и времени, а клиентов так или иначе уводят все.

«Говорят, тырил клиентов. Ну тырил, и что?! Вы не тырите, что ли?! Все тырят, но это маленький процент. Я сказал, что впредь без моего ведома кого-то уволить — никогда в жизни! Я думал, что он позвонит, и мы как-то разберемся, расскажет, что случилось. Но он не позвонил, потом я услышал, что он свой салон открывает», — рассказал Зверев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Зверев раскритиковал российских «модниц» с голыми щиколотками.