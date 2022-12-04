ВСУ обстреляли Алчевск четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Алчевску в ЛНР

Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Colton Garrett

До этого украинские боевики в очередной раз обстреляли мирные кварталы Донецка, убив нескольких мирных жителей.

Украинские боевики обстреляли город Алчевск в луганской народной республике (ЛНР), выпустив по нему четыре ракету из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:05 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в публикации.

До этого украинские боевики в очередной раз обстреляли мирные кварталы Донецка, ударив по городу шестью ракетами HIMARS. Особенно пострадал Куйбышевский район, где погиб молодой человек, а одну женщину пришлось госпитализировать.

Накануне ВСУ снова нанесли варварский удар по центру Донецка. На этот раз украинский снаряд убил местного жителя и его пса, которые вышли на прогулку. Еще одной жертвой стала женщина. Она стояла на автобусной остановке, когда осколок разорвавшегося снаряда угодил ей в голову.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как под украинскими обстрелами живут люди в Рубежном.