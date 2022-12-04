Боевиков ВСУ вместо стрельб заставляли рыть окопы в надежде обмануть разведку России

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Украинское командование пыталось создать видимость мощных позиций, на которых в действительности никого не было. В итоге у них получилось перехитрить самих себя.

Украинские военнопленные рассказали, что командиры ВСУ заставляли их рыть много окопов вместо того, чтобы заниматься военной подготовкой. Так украинское командование пыталось создать видимость мощных позиций и многочисленности воинских подразделений в надежде обмануть российскую разведку.

«Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций… Это командиры говорили. А там, где мы были — не было никого», — сообщил РИА Новости военнопленный Сергей Грицай.

Приказ рыть окопы, в частности, отдавал полковник украинских войск по фамилии Козлов из Конотопа. По словам военнопленного, полковник приказывал солдатам: «Рыть, рыть и рыть! Чем больше нароем, тем больше шансов на победу. Лопата — это ваша сила».

Другой попавший в плен военнослужащий Александр Павленко подтвердил информацию и сообщил, что конкретно его подразделение рыло километровые окопы на третьей и четвертой линии обороны в Бурынском районе Сумской области.

При этом мобилизованных в ряды украинской армии практически не обучают военному делу, а стрелковая подготовка ограничивается одним-двумя выездами на полигон. Некоторые военнослужащие признались, что до попадания в плен отстреляли всего по три патрона. Окопы тоже не продемонстрировали эффективность.

До этого пленный военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян сообщил о серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. По словам боевика, украинских командиров не волнует количество погибших солдат — «можно в ноль выйти, всю роту положить, но цель должна быть достигнута». При этом число убитых стараются не разглашать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что войска РФ за сутки уничтожили почти 200 боевиков ВСУ на четырех направлениях.