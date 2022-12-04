«До сих пор не там»: Юлия Михальчик призналась в мечте петь в церковном хоре

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О девушке вся страна узнала после ее участие в популярном проекте «Фабрика звезд-3». Спустя годы артистка поняла — она хотела бы попробовать себя в новом музыкальном жанре.

Участница «Фабрики звезд - 3» Юлия Михальчик рассказала о своей мечте. Оказалась, что певица хочет попробовать себя в новом амплуа, а именно петь в церковном хоре.

«Желание есть, надеюсь, я когда-нибудь до того дойду. Хотя считаю, это исключительно претензии ко мне, что я до сих пор не там», — рассказала знаменитость на федеральном канале.

По ее словам, мечта не может осуществиться из-за нехватки времени. Ведь артистка в одиночку воспитывает сына Александра от бизнесмена Владимира Гоева. С ним певица была в браке семь лет.

Однако самым известным романом Михальчик стали отношения с продюсером Александром Шульгиным. С ним девушка познакомилась на «Фабрике звезд». А спустя несколько недель на финальном концерте проекта мужчина встал на колено и предложил певице выйти за него замуж. Михальчик согласилась, но до ЗАГСа дело так и не дошло. Музыкант постоянно пытался доминировать и подчинять своей воле артистку. Михальчик терпела, пока Шульгин не попытался ударить ее.

«Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой. Тогда я поняла, что все. В творчестве я еще могла мириться с каким-то давлением, но в реальности — нет», — вспоминала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иосиф Пригожин отреагировал на нападки Юлии Михальчик в сторону его жены Валерии.