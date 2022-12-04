Бывший муж обматерил Дану Борисову из-за попыток связаться с ним после «исчезновения»
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Телеведущая больше недели искала экс-супруга, которого через суд заставила платить алименты в большем размере. Нашедшийся мужчина отреагировал на звонки оскорблениями.
Телеведущая Дана Борисова пожаловалась своим поклонникам на экс-мужа Максима Аксенова. Ей удалось разыскать бизнесмена после суда, который обязал мужчину платить алименты на дочь Полину в увеличенном размере. Знаменитость жаловалась, что ее экс-супруг после заседания якобы исчез. После просьбы перезвонить Аксенов обматерил бывшую благоверную.
«Впервые попробовала набрать бывшего после судебного решения об увеличении алиментов до 60 тысяч», — объяснила Борисова в социальной сети, опубликовав, скрин переписки.
Переписка Даны Борисовой с экс-мужем Максимом Аксеновым.
К слову, отношения Борисовой и Аксенова натянуты не первый год. После развода мужчина платил алименты в размере 15 тысяч рублей. Знаменитость сочла эту сумму недостаточной и обратилась в суд. Теперь бизнесмен каждый месяц должен перечислять бывшей жене 60 тысяч рублей.
Дана Борисова решением суда более чем довольна. Но, по ее словам, Максим Аксенов именно поэтому на нее обозлился и сначала пропал, а теперь стал оскорблять.
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