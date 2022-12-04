Знаковый приговор: чем «прославились» получившие большие сроки братья Магомедовы

Фото, видео: Дмитрий Серебряков / ТАСС; 5-tv.ru

С одной стороны, история одной из самых богатых семей России типична, а с другой — показательна. Вера в неприкосновенность вышла боком.

На этой неделе завершилось одно из самых громких уголовных дел даже не года, а десятилетия. Бывших долларовых миллиардеров — братьев Магомеда и Зиявутдина Магомедовых, — а также четырех топ-менеджеров подчиненных им компаний признали виновными в организации преступного сообщества и девяти эпизодах мошенничества и растраты.

Главной статьей было как раз создание организованного преступного сообщества (ОПС). Прокурор требовал сроки, близкие к максимальным — 24 и 21 год. Судья немного смягчил приговор — 19 и 18 лет братьям Магомедовым; их сообщникам поменьше — от семи до 12. Все обнаруженные бизнес-активы, должны перейти в госсобственность. Это десятки миллиардов рублей.

Приговор, безусловно, знаковый. За решетку отправились коммерсанты, которые в списке самых богатых семей страны уверенно держались в первой десятке.

Как вели себя братья Магомедовы

Их бизнес-стратегия, в общем-то, простая — всеядность и умение дружить с нужными людьми. Старший брат Магомед семь лет трудился сенатором в Совете Федерации, но старался держаться в тени и решать вопросы в тиши кабинетов. Младший, Зиявутдин, напротив, блистал на международных форумах, был членом многих наблюдательных и попечительских советов, делал реконструкцию Большого театра.

Удивительно, но несмотря на обвинительный приговор и четыре года предварительного заключения, о деле Магомедовых эксперты не спешат давать комментарии. Прямым текстом объясняя: братья сели, но их друзья продолжают работать.

«Здесь миллиардеры, которые входили в список Forbes, они не скрывали, они не прятались. Они показывали свою налоговую декларацию, что платили столько-то налогов, таких-то и таких-то сумм. То есть это были миллиардеры легальные. И вот они оба попали под такую серьезную статью, я считаю. Под очень серьезную ответственность и под очень серьезный срок. Но вот в этом особенность, понимаете? В первую очередь. Может быть, после этого другие будут как-то более осмотрительно, наверное, и понимать, что миллиарды не всегда спасают», — рассказал бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по Москве Михаил Игнатов.

Как зарабатывали братья Магомедовы

Собственно, тесными контактами в верхах многие и объясняют феноменальный успех Магомедовых в конце нулевых — начале десятых. Им так «везло» в крупных контрактах, что их прозвали «королями госзаказа». Достаточно пройти по доказанным эпизодам хищения, чтобы оценить масштаб.

Железная дорога Кызыл — Курагино. Ее начали строить в 2011-м, но так и не достроили. Подготовка участков для стадионов в Петербурге и Калининграде — многое пришлось переделывать. Реконструкция аэропорта Храброво растянулась на десять лет. Общая сумма убытков государства — более 11 миллиардов рублей.

При этом из-за деятельности Магомедовых под ударом оказывались знаковые для страны проекты. Например, проведение чемпионата мира по футболу. Любопытно, что немногим ранее по такой же схеме работал двоюродный брат Магомедовых — Ахмет Билалов, который чуть не сорвал строительство трамплинов к Олимпиаде в Сочи. Но он успел сбежать за границу. Магомедовых перехватили, когда они уже готовили самолет к вылету в Майами.

Собственно, это и была главная особенность их труда — деньги добывали здесь на госстройках, а вкладывали за рубежом. В частности, в американские проекты (Uber, Hiperloop и так далее), в покупку недвижимости и образование детей. Надо ли объяснять, что наследники семьи учились не в родном Дагестане?

Показательная история

Их история с одной стороны типична, с другой — показательна. Выходцы из провинции, в перестройку начали крутиться, уцелели в 90-е, хотя занимались нефтяным бизнесом. В жирные нулевые прилипли к госзаказам. Когда оказалось, что доступ к госказне — это еще и ответственность, когда потянулся шлейф уголовных дел. Попытались сделать релокацию, не успели.

Возможно, потому что думали, что их не тронут. Хотя силовики полгода перед задержанием вели прослушку — в общем, доказательств было предостаточно. Но в суде вину ни один не признал. Их приговор — лишнее подтверждение, того что неприкосновенных нет. К слову, по той же 210 статье — создание ОПС — сейчас идут процессы против клана Арашуковых, во главе с бывшим сенатором, и Михаила Абызова, экс-министра «Открытого правительства».

Успели бы сбежать — пополнили бы и без того стройные ряды «жертв режима». Впрочем, это был модный образ до февраля 2022 года. Теперь их, за редким исключением причесали на Западе под одну гребенку.