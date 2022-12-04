Восстание «робокопов»: США предсказали постапокалиптическое будущее

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roland Weihrauch; 5-tv.ru

Журналисты «Известий» поговорили с экспертами и бывшими американскими полицейскими и нарисовали неприглядную картину скорого будущего, ожидающего США.

В США впервые в мире роботам разрешили уничтожать людей. Да, с оговорками — мол, это крайняя мера, и роботом должен управлять человек. Но все это выглядит как первый шаг в то самое серое постапокалиптическое будущее, которое любят голливудские режиссеры.

Неужели повторяется сценарий «Робокопа» — города погрязли в криминале, полиция не справляется и вся надежда на роботов? Проверил корреспондент «Известий» Владимир Артюхов.

Если голливудский робокоп 35 лет назад еще оставлял преступнику шанс на жизнь и справедливый суд, то сегодня в полицейском департаменте Сан-Франциско не скрывают: городу нужны не стражи порядка, а машины для убийства. Молчаливые и безотказные.

«Мы можем рисковать жизнями людей, пытаясь схватить преступника, либо мы можем послать робота, чтобы тот разобрался с этим», — сказал американский полицейский.

Цифры преступности в США пугают не меньше, чем инициатива выпустить на улицы целую армию терминаторов. Только за два года число убийств в американских мегаполисах подскочило на 44%. А количество полицейских, погибших на службе — на все 63. На границах США за десять месяцев задержали почти два миллиона нелегалов — абсолютный рекорд.

Эпидемия BLM выкосила из американской полиции даже больше сотрудников, чем ковид. Массовый исход правоохранителей отмечают по всей стране. Не исключение и Флорида. Несмотря на репутацию спокойного и богатого курорта, штат считается одним из самых опасных в США. Чаще всего здесь происходят перестрелки, кражи и сексуальное насилие.

И если поначалу на волну преступности просто закрывали глаза, то цунами игнорировать уже невозможно. Вероятно, роботы-киллеры должны убить сразу нескольких зайцев: уберечь от грязной работы самих полицейских и хотя бы попытаться восстановить на улицах статус-кво.

«Вы должны понимать, что Америка огромная, почти все население ходит с оружием, большая часть из них вообще сумасшедшие. Это, безусловно, не выигрышная позиция для полиции. Но по сути, они сейчас своими действиями порождают великое насилие», — прокомментировал ситуацию Джон Дуган, бывший офицер полиции США.

Инициаторы закона всеми силами убеждают, что применять роботов-киллеров будут под строгим контролем оператора-человека. Именно так было в Далласе в 2016-м, когда 25-летний темнокожий Майкл Джонсон, вдохновленный идеями BLM, прямо на мирном митинге расстрелял пятерых белых полицейских. Рисковать собой спецназ не захотел, и попросту взорвал снайпера с помощью робота-сапера, начиненного взрывчаткой.

Полиция города Роли штата Северная Каролина. Фото: VEASEY CONWAY / EPA / ТАСС

Но тот случай был единичным, а операция тщательно готовилась. В случае повсеместного применения смертоносных киборгов, кто даст гарантию, что не будет осечек?

«Они рассказывают о том, что это защитит полицейских, но на самом деле это просто очередная смертная казнь. Почему машине дана такая власть? Вашингтон и так породил резню в Сербии, Афганистане, Ближнем Востоке, Северной Африке, на Украине. Это лишь небольшой шаг к массовому убийству людей», — высказался политический обозреватель Пол Робертс.

Тот смертельный хлопок разорвал в клочья и общественное мнение: разговоры об использовании автономных летальных систем на время поутихли. А пока американцы приходили в себя. В общество внедрили вот таких, совершенно безобидных роботов-наблюдателей.

Такие патрульные на колесиках довольно точно описывают американскую полицию эпохи демократов: смотреть на преступников можно, мешать им — нет. Мелкое воровство и грабежи и вовсе почти легализованы.

На этом видео — поход в магазин техники Apple в Калифорнии: посетители, получившие либеральную прививку терпимости к любым выходкам темнокожих, лишь смиренно наблюдают, как люди в масках крушат витрины и уносят новенькие айфоны и айпады.

«Полицейские боятся жестко работать, потому что иначе их будут обвинять в расизме или в нарушение конституционных прав. Такие известные демократические либеральные меценаты, как Джордж Сорос, начали финансировать предвыборные кампании как раз местных прокуроров - либеральных. И как только эти прокуроры выигрывают на выборах, они сразу начинают преступников выпускать под залог», — поделился мнением бывший офицер полиции США Грег Красовский.

Водоворот преступного хаоса с каждым годом затягивает Штаты все глубже. Скандальная гибель многократно судимого Джорджа Флойда, с которой все началось, теперь предмет поклонения и даже культа. Из полицейских сделали национальных врагов и поставили на колени. Как буквально, так и экономически — урезали бюджеты и ограничили полномочия стражей порядка. Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк — крупнейшие города столкнулись с настоящим кадровым голодом.

«Латиносы и темнокожие составляют большую часть преступников, если опираться на статистику. И, по сути, робот, основываясь на статистике, может просто убивать неповинных людей, опираясь лишь на принципы расизма, бытующие в мире. Я работал в сфере робототехники и могу с уверенностью вам сказать, что роботы в любом случае выйдут из строя. И этому есть множество доказательств», — рассказал Майкл Ректенвальд, профессор Нью-Йоркского университета.

Практически неуязвимый андроид с легкостью расстреливает мишени из любых положений. К счастью, пока это всего лишь графическая подделка. Но видя, на что уже способны некоторые роботы, эксперты опасаются, что новая инициатива вызовет полноценные бунты темнокожих по всей стране. И справиться с таким вызовом американским властям будет куда сложнее, чем с восстанием машин.