Друг Светличной раскрыл подробности ее состояния после новостей о потере памяти

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По словам Ивана Николаева, знаменитость в относительном порядке. Сейчас она находится на плановом обследовании. Все-таки ей 82 года, и за здоровьем необходимо следить тщательнее.

История со Светланой Светличной, которая, по некоторым данным, находится в психиатрической клинике из-за болезни Альцгеймера, продолжает обрастать новыми подробностями. По словам близкого друга знаменитости Ивана Николаева, сообщения об актрисе в прессе не соответствует действительности.

О госпитализации Светланы Светличной стало известно в конце ноября. Сообщалось, что поводом для обращения к врачам стало резко ухудшившееся самочувствие актрисы. Звезда стала часто терять вещи и не могла найти их, а через какое-то время вспоминала местоположение. Также знаменитость искренне считала, что ей 41 год, хотя 15 мая ей исполнилось 82. Помимо этого артистка не помнила, в каких фильмах снималась.

Но у Николаева своя версия. По словам друга актрисы, он недавно созванивался со Светличной и выяснил, что ей наняли круглосуточную сиделку. Сама Светлана Афанасьевна живет в новой квартире и вполне довольна условиями и жизнью в целом. Но сейчас знаменитость все же не дома, а в леченом учреждении. Госпитализация не вынужденная, а плановая.

«По словам невестки Ольги, с которой я постоянно на связи, Светлана Афанасьевна всем довольна. Я точно не знаю, какие у нее условия проживания в больнице. Главное, ей требуется общение, и она его получает. Она со всеми перезнакомилась в больнице», — отметил Николаев в беседе с KP.RU.

Что касается памяти, то она Светличную действительно подводит. Однако говорить, что актриса не помнит себя или сошла с ума — неправильно!

«То, что пишут о ней: мол, не помнит себя, сошла с ума — это неправда», — заключил друг артистки.

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