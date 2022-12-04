Новинки науки и технологии: что показали на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

В прошедшем накануне мероприятии приняли участие 4000 человек и делегаты из 40 стран мира.

Рецепт в общем-то прост: поддерживать связи насколько это возможно, политические санкции не означают разрыва научных связей.

Выстраивать отношения с новыми партнерами на Востоке и опираться на собственные силы. Не будет лишним вспомнить, кто первым полетел в космос, покорил гиперзвук и сделал первую в мире вакцину от ковида. Тем более, после интеграции новых регионов усилились компетенции в металлургии, горном деле, геологии и сельском хозяйстве, убедился корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Возможность шагнуть вперед, в будущее, здесь предоставят каждому. Лекала когда-то описанные фантастами, а сегодня воплощенные в жизнь демонстрируют на втором конгрессе молодых ученых. Почти четыре тысячи участников, делегаты из сорока стран мира.

Мирный атом и робототехника, экзоскелеты, помогающие маломобильным ходить, или обычным людям — обретать силу нескольких человек.

«Полностью этот патент у нас выкупила крупная горнодобывающая компания, сейчас мы занимаемся разработкой новых экзоскелетов», — рассказал Александр Пигорев.

По соседству — генная инженерия и инновационные прорывы — в медицине. Вот клетки в пробирках, благодаря им можно выращивать человеческие органы. А на этом стенде — костные импланты из совершенно нового материала.

«Производятся они полностью в России. Область применения большая — это травматология и ортопедия, это челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, это онкология», — рассказал Вячеслав Абашев.

Концетрация науки в атмосфере конгресса — зашкаливает, она в прямом смысле летает по воздуху. Вот технология, которая, может изменить устройство каждого смартфона, полностью избавив его от проводов.

Беспроводной зарядкой никого не удивишь, если это не особенная технология. Вот концепт чехла для телефона. Он будет, конечно, намного симпатичнее и компактнее. А вот это макет комнаты — кладем, и телефон начинает заряжаться.

Сириус не только площадка для обмена опытом ученых со всех стран, это настоящий мост в будущее. Тут идеи, которые двигают науку. А генерируют их те самые молодые ученые. Ежемесячно в образовательном кластере проходят подготовку около 800 детей от 10-ти до 17 лет со всей страны.

«Сделали модель электромагнитной стабилизации спутника. Такую же, какая установлена непосредственно на том спутнике, который мы делали в „Сириусе“. Мы его, кстати, в последствии назвали Сириусад», — рассказал Илья Оразов, студент национального исследовательского университета «МИЭТ».

Илья Оразов один из тех, кто школьником попал в стены «Сириуса», и здесь навсегда влюбился в звезды. Сейчас он о своих космических проектах рассказывает в лаборатории Зеленограда. По всей стране таких детей — десятки тысяч. И это весомый аргумент для скептиков, которые продолжают утверждать, что только где-то за рубежом есть наука. Она здесь. Вот комплекс новых лабораторий: 7500 квадратных метров, новейшее оборудование.

Команда ученых прямо сейчас работает над вирусом — безопасным для организма, но способным победить рак.

«Мы используем так называемые аналитические вирусы. Я исследую их вариабельность, то есть насколько можно их модифицировать. Сам вирус без привязки к терапевтическому агенту, который этот вирус переносит, чтобы улучшить его характеристики по нацеливании непосредственно на опухоль», — рассказал Василий Мороз, аспирант и младший научный сотрудник.

Этот проект накануне демонстрировали президенту. Владимир Путин осмотрел новейший лабораторный комплекс. Глава государства отчетливо дал понять — поддержку науки и развитие технологий в стране будут только усиливать.

«Жизнь складывается таким образом, и успех каждого государства и объединений государств в значительной степени зависит от результатов научной деятельности фундаментальных и используемых прикладных разработок во всех сферах жизни», — заявил российский лидер.

Вопросы и предложения от молодых ученых глава государства внимательно слушает, затем записывает. Эти ребята знают состояние дел, что называется, «от сохи». Высокотехнологичной, конечно. Они первыми столкнулись с научной войной, когда недружественные государства закрыли доступ к технологиям, конференциям, обмену опытом. Но и здесь у них ничего не получилось.

«Знаете, что? Искусственно в современном мире ничего не завернуть, и ничего не закрутить, как какую-то пробку не закрыть навечно. Никогда не получится. Тем более, если мы будем делать что-то интересное, востребованное и нужное. Всегда найдутся технологические партнеры. Так оно и будет, 100%. Поэтому нужно ориентироваться на свое производство, но искать этих партнеров. Мы их обязательно найдем», — сказал Владимир Путин.

Да, есть отрасли, зависимые от иностранных компонентов, импортозамещение еще не готово возместить их все. Или так называемая утечка мозгов за рубеж. Полностью остановить ее не удалось, но снизили практически до минимальных значений.

«И мы видим многих ученых, которые приехали или вернулись, например, проработав 20 лет во Франции», — рассказала Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех».

Многие ученые наоборот возвращаются на Родину. Артем Оганов — известный химик, минералог. Выпускник МГУ, кандидатскую защитил в Лондоне, докторскую в Цюрихе, работал во многих странах Евросоюза и в США. Сейчас профессор в Сколково.

«Ну, во-первых, это моя страна, и, если у Вас есть возможность жить достойно и работать на передовом научном уровне, то лучше это делать в своей стране, а во-вторых, у меня есть здесь возможность заниматься передовой наукой», — рассказал Артем Оганов, доктор физико-математических наук, профессор.

Уже сегодня молодые ученые разъедутся по своим регионам или вернутся в свои страны, чтобы продолжить создавать общее будущее. В России ближайшее десятилетие объявлено периодом технологий и науки, чей облик к десятому, еще не близкому юбилейному конгрессу, должен кардинально измениться в лучшую сторону, впрочем, уже сейчас, глядя на участников можно сказать — наука в России значительно помолодела, и снова в моде.