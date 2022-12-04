Экономят на всем: когда возобновит работу адронный коллайдер?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xu Jinquan; 5-tv.ru

Из-за дефицита электроэнергии в Европе работа ускорителя заряженных частиц остановилась на две недели раньше срока.

Адронный коллайдер всегда отключали на рождественские каникулы. Но тут его отрубили на две недели раньше срока. Чудо инженерной мысли действительно требует слишком много энергии. Примерно как половина соседней Женевы.

Запланированные на выпадающие две недели научные эксперименты отложили на будущий год, вернее на неопределенный срок, ведь в 2023 году энергопотребление коллайдера ограничат еще на 20%. Вот если бы он снаряды для Украины клепал — тогда другое дело, а так ловит «частицы бога», кому они сейчас нужны?

Европа на всем старается экономить. В той же Женеве снизили напор в фонтане посреди озера, в Польше госслужащим запретили заряжать на работе телефоны и кипятить чайники, про температуру в административных зданиях до плюс 19 градусов по Цельсию уже говорили.

Но ладно чиновники, но тут же экономят на фундаментальной науке, считай, на будущем планеты. Причем коллайдер — это международный проект, на 8% он наш, в смысле научного вклада. И что теперь?