Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov; 5-tv.ru

Киев принял осознанное решение оставить своих граждан в темноте ради получения денег от так называемых союзников.

У ВСУ начинаются ощутимые проблемы со снабжением. Удары по военным объектам, ремонтным заводам и энергетической инфраструктуре не прошли даром. Оружие и боеприпасы все сложнее перебрасывать на передовую. Всю неделю Киев анонсировал новые российские удары возмездия, очень ждал, а их не было.

Но легче от этого не стало. Отключения электричества по-прежнему даже не по графику, а аварийные. И сначала жители Одессы, а теперь и Киева выходят на протесты с требованием разобраться, почему в одних домах свет есть (как правило, в тех, что побогаче), а в других нет.

Любопытную картину при этом выдает Единая европейская энергетическая платформа: она фиксирует все перетоки внутри ЕС и через границы содружества. Оказывается, Украина продолжает поставлять электричество своим западным соседям, причем в весьма внушительных объемах.

Вот как это выглядит на практике: вокруг Украины семь государств, с Белоруссией и Россией все энергосвязи разорваны. Причем это было сделано в ночь с 23 на 24 февраля, но не как реакция на спецоперацию, а запланировано заранее, готовились пять лет.

Любопытное совпадение. Осталось четыре государства ЕС: Польша, Румыния, Венгрия, Словакия. И Молдавия. Как мы понимаем, многие эти страны в период Варшавского договора были тесно связаны. Буквально проводами.

После их перехода на евростандарты ситуация усложнилась. Без лишних слов — достаточно запомнить, что на Украине, как и у нас, подстанции на 110, 330 и 750 киловольт, а у соседей — 220 и 400.

В общем, напрямую они не стыкуются. И для экспорта на Запад часть украинской генерации была выделена в так называемый Бурштинский энергоостров. Так вот ни в один из дней после начала спецоперации западным соседям не прекращали поставки электроэнергии.

Даже сейчас в Венгрию уходит по 500-600 мегаватт в час. Есть перетоки обратно, например из Румынии. Но вот что бросается в глаза: из Украины в ЕС идут поставки в самые пиковые часы — с 6 до 11 утра и с 5 вечера до полуночи. Тогда, когда электричество максимально необходимо, когда люди собираются на работу или приходят с работы.

И в это самое время в украинских городах свет отключают. Чего не сделаешь, чтобы угодить европейцам. Тем более, что и заработать можно. Цена одного мегаватт/часа в Молдавии — 60 евро, на Украине — 80 евро, в Румынии — 92, в Польше — 200, а в Венгрии — 260. Небольшая манипуляция с переключателями, и вуаля — буквально из воздуха делаются деньги, в ущерб собственным гражданам.