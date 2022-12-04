Зеленский назвал самое «горячее и болезненное» направление для украинских боевиков

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Националисты из ВСУ напуганы из-за успехов союзных сил и хотят эвакуироваться в более безопасные места.

Донецкое направление является самым «горячим и болезненным» для украинских боевиков. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях. В Донбассе: Бахмут (Артемовск — Прим. ред.), Соледар — сейчас, как и раньше, самые горячие и болезненные», — заявил украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Двумя днями ранее появились свидетельства того, что боевики ВСУ готовы покинуть командный пункт в Артемовске. О готовящейся эвакуации сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, успехи союзных сил на данном направлении вызывают «панические настроения» среди националистов. Однако покидать позиции им не разрешают.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее главной задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, конечная цель кампании — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах ВС РФ на запорожском направлении. Боец батальона «Крым» рассказал о позорном бегстве боевиков ВСУ, которые «визжали как девочки» при продвижении союзных сил на несколько километров.