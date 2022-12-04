«Была полноценная семья»: Михайлов с болью в сердце вспомнил погибшего брата

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С момента трагедии прошло уже 33 года. Но душевная рана от потери родного человека в душе артиста так и не зажила.

Стас Михайлов рассказал, какой год в своей жизни он никогда не забудет. Им оказался 1989-й. Именно тогда в его семье случилась трагедия — умер его родной брат Валерий.

«Для меня останется самым незабываемым, когда у меня была полноценная семья. Я уже говорил, что самое главное в нашей жизни — это вечные ценности. Главное, чтобы не потери были, а приобретения», — заявил артист корреспонденту Teleprogramma.pro на одном из телефестивалей.

Валерий Михайлов погиб 33 года назад. Источник фото: Instagram* / stas_mihailoff

Валерий погиб в возрасте 27 лет. Он работал бортинженером вертолета. В тот злополучный день, 26 июля 1989 года, вертолет, на котором Валерий летал, рухнул в горах. Потеряв свою жизнь, старший брат Стаса Михайлова спас другую: мужчина накрыл собой ребенка, когда оба находились в салоне падающего вертолета.

Незадолго до трагедии братья общались. Валерий делился планами на жизнь. Он мечтал купить «Жигули» и на машине отправиться в гости к родственникам.

«Мы стояли с ним на балконе. Он мечтал в то время о покупке „Жигулей“. Тогда это было недостижимо, конец восьмидесятых годов. Мы стояли и разговаривали. Он говорил, что возьмет машину, и поедем вместе с ним по родственникам», — вспоминал артист.

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