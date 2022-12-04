«Бывает темное пятно»: Дмитрий Дибров пожаловался на память после инсульта

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

В начале этого года супруга телеведущего Полина утверждала, что со здоровьем знаменитости все в порядке. Он вернулся к прежней жизни и его ничего не беспокоит. Но на деле все оказалось немного не так.

Телеведущий Дмитрий Дибров после пережитого два года назад инсульта рассказал, как изменилась его жизнь и удалось ли ему восстановить здоровье. По словам знаменитости, самочувствие в норме, но порой он замечает изменения.

Инсульт настиг Диброва в кинотеатре. Весь день знаменитость чувствовал себя прекрасно, но внезапно начал терять сознание. Прибывшие медики доставили телеведущего в одну из московских больниц. После лечения ему пришлось изменить привычный образ жизни: отказаться от алкоголя и курения, сесть на диету.

«Два года ни капли вообще. Как результат у тебя меняется круг общения. Когда ты не куришь и не пьешь, тебя начинают уже сторониться», — признался Дибров в шоу Леры Кудрявцевой.

Со временем здоровье восстановилось, о чем в начале 2022-го рассказала супруга телеведущего Полина. Но с недавних пор тот стал замечать что-то неладное. То и дело случаются проблемы с памятью.

«Бывает темное пятно, мертвая зона, когда забываешь слово», — рассказал он.

Кроме того, ему с трудом удается теперь сидеть в сауне более пяти минут. Самочувствие начинает ухудшаться, и вялое состояние не проходит весь день. Но отказываться от парных дел он не захотел. Поэтому в качестве альтернативы установил в своем дворе специальную бочку для прогрева тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить свои сосуды.