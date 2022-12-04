В США заявили о неизбежной потере Украиной всего юга и левобережья Днепра

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Фактическая ситуация на поле боя складывается плачевным для Киева образом, хотя на Западе и уверены в обратном, отметил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

К концу специальной военной операции Украина неизбежно лишится контроля над всем югом страны и левобережьем Днепра. Таким прогнозом в статье для Daily Reckoning поделился бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

«Украина превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом», — отметил экс-советник ЦРУ.

По его мнению, к такому результату приведут большие потери ВСУ и проблемы с доставкой вооружений от западных стран. Во-первых, многими видами оружия украинские националисты не могут пользоваться из-за плохой подготовки. Во-вторых, они столкнулись с трудностями для переброски техники на передовую.

«Фактическая ситуация на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом», — написал Джеймс Рикардс, посетовав на напрасную убежденность Белого дома, ЕС и НАТО в «успехах» Киева.

В заключении эксперт упомянул и введенные западными странами беспрецедентные антироссийские санкции. По его словам, они сильнее навредили ЕС и США, чем России.

«Санкции мало повлияли на экономику России. Но влияние на Европу и США было разрушительным, включая нехватку энергии, инфляцию и нарушение цепочки поставок. Эти последствия сохранятся и приведут к серьезной рецессии в ЕС и США в первой половине 2023 года», — подытожил экс-советник ЦРУ.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее главной задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, конечная цель кампании — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Промежуточным итогом спецоперации стало вхождение в состав РФ четырех новых регионов по итогам референдумов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

На этой неделе директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша ускоренными темпами готовится к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение экс-помощника президентов США Ричарда Никсона и Рональда Рейгана о том, когда США перестанут поставлять оружие Киеву.